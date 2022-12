‘Hebben jullie alweer seks gehad?’ Is hier geen rare vraag

Hoe lang houdt de chocolade­cri­sis nog aan? Winkeliers houden hun hart vast

OOSTERHOUT - De liefhebber van chocolade doet er goed aan zijn sinterklaasletter dit keer met extra smaak op te eten. Want de levering van de lekkernij staat onder druk, merken veel winkeliers. ,,Het houdt maar niet op. Eerst was de witte chocola op en nu is er weer niet aan puur te komen.”

9 december