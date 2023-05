Harley-locatie Breda maakt plaats voor 52 kleine sociale huurwoningen

tweede klasse D Voor de winterstop dreigde degradatie, nu mag Gilze dromen van promotie: ‘Nacompeti­tie zou al super zijn’

In de clash tussen twee promovendi, was Gilze met 2-4 de sterkste in Oosterhout. Directe handhaving lijkt voor Oosterhout uit zicht en daardoor is nacompetitie het maximaal haalbare. Gilze heeft goede papieren voor de tweede periodetitel en droomt van een tweede promotiefeest op rij.