Hapje eten met je date? Dan moet je volgens Tripadvisor hier heen

Eindelijk, je hebt een date gescoord met die leuke meid of gezellige gast. Maar waar ga je dan heen? Een BigMac eten is niet super romantisch en ook het delen van een frikadel is geen succesfactor. Maar geen zorgen: Tripadvisor heeft een top 10 beste romantische restaurants op een rij gezet. Hier moet je zijn:

Restaurant Wolfslaar

Tijdens een date wil je natuurlijk wel goed uitpakken. Dus een restaurant mag best wat klasse hebben. Dat snappen ze bij de Wolfslaar maar al te goed. In dit prachtige landgoed kun jij met je date plaatsnemen voor een diner op sterniveau. Wil je alle kansen aangrijpen om die andere persoon voor je te winnen? Bestel dan voor beiden een zevengangendiner. Heb je in ieder geval genoeg tijd…

Wijnbar Pinot

Stel je voor: je zit in een mooi restaurant, het kaarslicht zorgt voor extra sfeer en dan krijg je ook nog eens een bord vol lekker eten. Dan kan het niet meer misgaan, toch? Kies je ervoor om bij Wijnbar Pinot een date te plannen, weet je zeker dat er ook nog een tweede date (en derde, en vierde…) komt.

Bleue Bar Bistro

Parijs is natuurlijk de stad van de liefde. Ideaal om met je geliefde naartoe te gaan. Maarrrr… mocht je dat voor je eerste date te veel van het goede vinden, dan kan je nog altijd lekker eten bij Blue Bar Bistro. Bij dit restaurant geniet je van de Franse keuken. Mocht de date goed gaan, kun je later alsnog naar Parijs gaan om romantisch te eten. De Franse keuken ken je dan al.

Restaurant Chocolat

Een date bij restaurant Chocolat betekent binnenstappen in een wereld van verleiding met een Frans tintje. Lukt het jou om in het Frans te bestellen, dan weten wij zeker dat jij een onvergetelijke indruk maakt op je date. Kun je die vast in je pocket steken.

Dames Pellens

Dames Pellens is dé plek voor lovebirds. Je wordt hier letterlijk ingepakt met een krankzinnige liefde voor eten. En als we iets hebben geleerd: liefde gaat door de maag. Dus is dit een prima plekje voor jullie date! Mocht er geen plek meer zijn op Valentijnsdag, dan is dat geen probleem. Dames Pellens maakt met alle liefde gerechten voor bij jou thuis.

Barbier Breda

Een date bij Girasole is altijd een goed plan. Het restaurant is knus en gezellig, met een prima sfeer om elkaar beter te leren kennen. Met een lekkere borrel bij het diner, kunnen jullie hier urenlang kletsen. Gezellig, toch?

Al Dente

Een date bij Italiaans restaurant Al Dente is ook een goed idee volgens Tripadvisor. Waarschijnlijk krijg je veel vlinders, want door de Italiaanse sferen en het kaarslicht, is het héél romantisch…

