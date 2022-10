Halfblinde veroorzaker zwaar ongeval Wernhout moet ogentest doen

Kortgeding tegen Rino Driessen voor gedwongen ontruiming Bavels perceel

BAVEL/BREDA - Rino Driessen had tot 1 september de tijd om het perceel aan de Woestenbergseweg in Bavel vrijwillig te verlaten. Maar hij zit er nog, dus dient er vrijdag 21 oktober een kortgeding bij de rechtbank in Breda om ontruiming af te dwingen.

17 oktober