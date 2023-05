Haagse Beemden Festival in Breda krijgt vervolg

indebuurt.nl Ongewenste haargroei? 5 x waxen en harsen in Breda

Wil jij graag gladde benen, een kale rug en buik of ga je toch voor een Brazilian? Waxen of harsen zorgt ervoor dat je een paar weken lang van de haartjes af bent. Na een bezoekje in een van deze zeven salons zijn je benen weer haarvrij en zijdezacht. Waar je terecht kunt in Breda, check je hier!