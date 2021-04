Grote brand in Belgisch natuurgebied net over de grens bij Zundert, brandweer zet blushelikopters in

VIDEOEr is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht, net over de grens bij Zundert. De Belgische brandweer is massaal uitgerukt en zet blushelikopters in. De rook verspreidt zich richting Ekeren en de stad Antwerpen, de brandweer vraagt alle inwoners de ramen en deuren gesloten te houden bij hinder. Ondertussen is de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. Dat meldt Het Laatste Nieuws .

Een grote rookpluim is zichtbaar op kilometers afstand. “De brand is ontstaan na een militaire schietoefening”, zegt de burgemeester van Brecht, Sven Deckers. De brandweer is met man en macht aanwezig en zet ondertussen blushelikopters in, in de hoop de vlammen onder controle te krijgen. Donderdagmiddag woedde in Schijf op een militair oefenterrein ook een grote natuurbrand, die was ontstaan na een oefening van Defensie. Ook in Vught woedde donderdagmiddag brand op een militair oefenterrein. Daar was de oefenende eenheid al enige uren vertrokken toen de brand werd ontdekt.

Hulp uit Nederland onderweg

Gouverneur Cathy Berx heeft ondertussen de leiding overgenomen want de provinciale fase van het rampenplan is afgekondigd. Er staat tussen de 200 en 300 hectare van het Belgische natuurgebied/militair domein Groot Schietveld in brand. “De helikopter is momenteel volop aan het blussen vanuit de lucht en op het terrein staan zo’n 100 brandweerlui van verschillende korpsen", zegt Cathy Berx. “We hebben ook om Nederlandse blushelikopters gevraagd, die steun is onderweg. Ook brandweerkorpsen uit Limburg, die veel ervaring hebben met natuurbranden, komen in bijstand. We vermoeden dat we zeker tot vanavond bezig zullen zijn om het echt onder controle te krijgen.”

Evacuatie

Ondertussen wordt in België ook in kaart gebracht welke landbouwbedrijven en woningen er in de buurt liggen om eventueel later te evacueren indien nodig. Inwoners uit de buurt die echt een brandgeur waarnemen, worden aangeraden binnen te blijven en zeker ramen en deuren gesloten te houden. Berx benadrukt wel dat de brand zich nog altijd binnen het domein bevindt. ,,Hopelijk moet er niemand geëvacueerd worden.”

Even was er sprake van om camping Keienven in Gooreind-Wuustwezel te evacueren, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn omdat de wind gedraaid was.

De Kampweg (N133) tussen Wuustwezel en Brecht zal voorlopig dicht blijven. De gemeente Brecht raadt het verkeer richting E19 aan om om te rijden via Sint-Job-in-’t-Goor of Loenhout.

In Wuustwezel wordt als gevolg van de brand de Wuustwezelsteenweg afgesloten vanaf het kruispunt met de ring tot het kruispunt Dorpstraat/Bredabaan. De omleiding loopt via St-Job.

De rook heeft zich ondertussen tot in Antwerpen verspreid, waar een duidelijke brandgeur hangt in de binnenstad. De brandweer vraagt alle inwoners ramen en deuren gesloten te houden bij hinder en de ventilatie uit te schakelen.

