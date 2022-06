Grote belangstelling voor ZLM Tour: ‘Rijsbergen is een wielerdorp bij uitstek’

Bredaas Popkoor Njoy zingt tegen ‘die kleine, vreselijke kabouter’

BREDA - Popkoor Njoy uit Breda heeft zaterdag deelgenomen aan een speciale korendag in Hilversum. NjJoy was een van de zes koren die liederen opnamen als steunbetuiging aan Oekraïne. Initiatiefnemer is de Moldavische dirigent van het Bredase koor, Vladimir Pairel.

12:19