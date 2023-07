‘Grootste ketamineboer’ van Nederland viert tot verbijstering van rechtbank vakantie in de zon

Het is passen en meten om de roosters in de zorg dicht te krijgen: ‘We vragen familie nu om structu­reel bij te springen’

BREDA – Zorginstellingen in heel Nederland krijgen de gaten in de roosters deze zomer lang niet altijd gedicht en grijpen naar noodmaatregelen. Mantelzorgers springen extra bij in verpleeghuizen, huisartsenposten moeten alle zeilen bijzetten en net bevallen vrouwen kunnen alleen in kraamhotels kraamzorg krijgen.