Groot winkelcentrum Achter de Lange Stallen in Breda gaat er niet meer komen

Achterstal­lig wegenonder­houd kost Breda miljoenen euro's: ‘Maar straks ingrijpen is duurder dan nu’

BREDA - Het wegdek van straten en pleinen in Breda is er zo slecht aan toe, dat er snel zo’n 3,2 miljoen euro extra in het onderhoud moet worden gestoken. Wachten heeft geen zin, want dan lopen de kosten alleen maar verder uit de hand.

24 maart