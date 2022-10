Griezelen met Halloween? Hier een greep uit de activiteiten in de regio

• 12.00 - 16.30 uur: Nog tot en met zondag is het Griezelcircus in het winkelcentrum van Etten-Leur open.

• 18.00 - 20.30 uur: een Halloween trick-or-treatoptocht voor kinderen in de wijk Het Hooghuis in Etten-Leur. • 18.30 uur: De Halloweentocht in Langeweg, start bij Stedeke. • 19.00 uur: Rond winkelcentrum Heksenwiel in Breda is een optocht. Met een speciale tegoedbon kunnen kinderen bij de De Baronie Tweewielerers een gratis lampion oppikken vanaf 18 uur. Onderweg komen ze onder meer langs acts. • 19.00 uur: Griezelen op Fort Sabina’s Vreselijke Halloween 2022. Meer dan zestig acteurs zorgen voor een ‘verschrikkelijke’ avond: wandelingen door de echoënde kazerne, door geheime gangen in het Kruithuis en nog veel meer. Drie starttijden: 19.00, 19.30 en 20.00 uur. Kaarten via Fort Sabina .

• 18.00 - 20.30 uur: In het centrum van Oosterhout kunnen jong en oud meelopen met de lampionnenoptocht in het kader van Griezelkriebels. Vanaf 18 uur is het verzamelen op het Hemaplein bij Arendshof, voor de eerste 200 kinderen ligt er een gratis lampion klaar. Na de wandeling is er op de Markt een Halloweenshow met onder meer dansers, straattheater en een reuzenzeepbellen.

• 18.30 uur: In Rijen kunnen liefhebbers genieten van de Halloween Parade. Er rijden Onder meer Deviant Mutant Vehicles mee: verminkte, omgebouwde voertuigen. Het is verzamelen op het Wilhelminaplein, waar deelnemers een sticker krijgen.

Zaterdag 29 oktober

• In de Hoogerheidese wijk Heiakkers gaan kinderen verkleed door de buurt.

• 13.00 - 17.00 uur: In het centrum van Oosterhout kunnen kinderen zich gratis laten schmincken, een halloweenballon scoren of op de foto met vampierenpaar. Ook is er straattheater aanwezig. In de avond organiseren verschillende Oosterhoutse wijken, waaronder Slotjes-West, Houthaven en Beemdenbuurt, Halloweentochten.

• 17.00 uur: Gezellig Griezelen: hoe donkerder hoe enger. Verstopte griezels, vuurshows, Halloweenmuziek, Halloween in speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal.

• 18.00 uur: Schijf wordt een Spookdorp. De tocht start vanaf de tent bij Super/bistro De Beenhouwer (Stichting Oranjecomité Schijf)

• 18.00 uur: In Sprundel begint de Halloweentocht bij De Trapkes.

• 18.00 - 21.00 uur: Trick or treat door heel Wouw, met versierde winkels, tuinen, acts en spelletjes.

• 18.00 - 21.00 uur: Alle buurtmonstertjes zijn uitgenodigd voor de Halloweentocht op de Bergse Plaat in Bergen op Zoom. De kinderen lopen dan door de wijk en bellen aan voor wat lekkers.

• 18.30 uur: De Trick of treat-tocht Halloween Zegge.

• 18.30 - 22.00 uur: Op het speelveld aan de Steijnlaan in Breda verzorgt buurtvereniging Sportpark II een groots Halloween-doolhof in het thema The circus is coming. Van 18.30 tot 20.30 is de familiesessie, van 21.00 tot 22.00 uur volgt de horrorsessie voor echte diehards op griezelgebied. Niet-leden betalen 2 euro tot 16 jaar en 3 euro vanaf 16 jaar.

• 18.30 - 20.00 uur: Het Jeugdcomité Teteringen houdt een Griezeloptocht door het dorp, met vertrekpunt basisschool Helder Camara aan het Zuringveld 1. Bewoners langs de route is gevraagd hun huizen of tuinen aan te kleden en onderweg kunnen de deelnemers een aantal acts verwachten. Deelname 1 euro.

• 18.30 - 21.00 uur: Buurthuis Gageldonk aan het Gageldonksepad 5 in Breda houdt een Halloween kinderdisco, waarbij zowel kinderen als ouders welkom zijn. Tickets kosten 2,50 euro.

• 19.00 uur: Een optocht vanaf wijkgebouw De Drempel in Etten-Leur.

• 19.00 uur: Terror Nights in Standdaarbuiten is het grootste Halloween-event van Brabant, met drie grote overdekte spookhuizen in verschillende gradaties van griezeligheid, Molenstraat 19.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Michael van Zonneveld is klaar voor Terror Nights Standdaarbuiten. © Pix4Profs/Peter Braakmann

• 19.00 uur: In Kruisland start de tocht voor griezels en lillekurds vanaf Molenweg 11. Tip: laarzen mee!

• 19.00 uur: Halloweentocht vanuit Oudenbosche wijkvereniging Kom Noord, de start is bij het veldje achter de Beatrixlaan. Opgeven kan via corindavo85@hotmail.com.

• 19.00 uur: Vanaf dorpshuis De Steiger in Stampersgat vertrekt een spooktocht.

• 19.00 - 22.30 uur: In Steenbergen is er een Halloweentocht in de Welberg,

• 19.30 - 21.30 uur: Vanaf Taveerne Jeugdland in Ulvenhout (Jeugdland 1) kan iedereen een Halloween spooktocht lopen, georganiseerd door Ulvenhout Leeft. Voor kinderen tot 12 jaar is het advies om een volwassene mee te laten lopen. Het eerste uur is vertrek op een vooraf gereserveerde tijd, na 20.30 kan iedereen deelnemen. Toegang is gratis.

• 20.30 uur: Halloween Kroegentocht, eng verkleed van kroeg naar kroeg. Start is in ’t Wapen van Roosendaal op de Markt.

• 20.30 - 23.00 uur: Griezelen vanaf het Bredase water kan tijdens de Halloweenboottocht van Baai en Bootje Varen Breda. Deelnemers stappen op de boot en beleven vanaf het water griezelige verhalen. De tocht duurt een uur. De adviesleeftijd is 16 jaar en ouder, info en tickets: bootjevarenbreda.nl.