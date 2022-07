Graanbar en La Plasa Tropical slaan handen ineen voor mini-festival

Straat­waarde geeft eerste van zes Par­kies-concerten in Valkenberg

BREDA - Begonnen in 1998 als Zomerfestival Vlaanderen is de inmiddels in Brand Parkies omgedoopte concertenreeks niet meer weg te denken uit Breda. Dinsdag (12 juli) is weer het eerste gratis optreden, in een reeks van zes.

