Good-old Abel pakt Breda Live in: ‘We stonden eerder in Ahoy dan in De Bommel’

Het Bredase Chasséveld, omgetoverd tot Breda Live, even na tweeën zaterdagmiddag. Twee charmante grijswitte dames spoeden zich met een rollator naar het podium. Ze komen voor Abel, de eerste band van de middag, en ze willen absoluut vooraan staan. Ze willen niks van het optreden missen. ,,Robbert Stobbelaar, de bassist is m’n zoon”, laat Annelies Stobbelaar trots weten. ,,En mijn schoonzoon”, vult Lia Jansen aan.

Tweeëntwintig jaar na de mega-hit Onderweg, komt de Bredase band bijeen voor een reünie. De dames hebben afgelopen week al een generale repetitie gezien en zijn dolenthousiast nu het eindelijk zo ver is. ,,Eigenlijk hebben we helemaal geen rollator nodig”, verklapt Jansen. ,,Die hebben we speciaal gekocht zodat we tijdens het optreden kunnen zitten.”

Stijf uitverkocht

Achter de twee dames stroomt het zonovergoten festivalterrein ondertussen in ras tempo vol. Het tweedaagse muziekfeest is beide dagen stijf uitverkocht. Per dag 16.000 bezoekers. Verheugd stoten Stobbelaar en Jansen elkaar aan als Abel het podium betreedt. ,,Het begint!”

,,Goedemiddag early birds”, spreekt zanger Joris Rasenberg het publiek toe voor hij het nummer 3 dagen zon inzet. Ondanks de pauze van meer dan twintig jaar zit er nog steeds geen sleet op de muziek. Het publiek omarmt de stadsgenoten massaal. Na afloop van het optreden staan de mannen van Abel backstage meer dan tevreden te genieten van een biertje.

Quote Omdat we er niet ons beroep van hebben gemaakt, hóeven we niets Joris Rasenberg, Abel

Robbert Stobbelaar vertelt hoe hij als bezoeker geen enkele editie van Breda Live mist. ,,Ik ben er elk jaar bij.” Het succes van Abel kwam in 2000 zo snel, dat de band amper in zijn eigen stad heeft opgetreden. ,,We hebben opgetreden in ’t Klapcot, waar we ook repeteerden”, vertelt zanger Rasenberg. ,,Maar door het onverwachte succes van Onderweg stonden we eerder in Ahoy dan in De Bommel.”

Of de reünie een staartje gaat krijgen, laat de band in het midden. ,,We zien wel”, zegt Rasenberg. ,,Er is geen vooropgezet plan. Omdat we er niet ons beroep van hebben gemaakt, hóeven we niets. We hoeven nergens onze muziek te promoten en we hoeven ook niet aan te schuiven in spelshows op tv.”

Rasenberg stond op vrijdag al heel even solo op Breda Live. Als surprise-act. Op het tweede podium tegenover het hoofdpodium toverde de organisatie de ene na de andere verrassing uit de hoge hoed. Lokale held Ger Couvreur bewees andermaal dat De Muts dé Bredase carnavalskraker is. Ook Emma Heesters, Extince en Corry Konings kwamen langs.

Tweede Bredase grootheden

Dat zijn toch niet de minste namen naast Chef’Special, Tiësto, Krezip, Danny Vera, Davina Michelle, Tino Martin, Abel, Rob Dekay, Di-rect en Sunnery James & Ryan Marciano. ,,We houden ervan om mensen te verrassen”, laat Dirk Malschaert namens de organisatie weten. Soms is het echter de artiest die publiek én organisatie weet te verrassen. Zo betreedt vrijdagavond Hardwell het podium tijdens de set van Tiësto. Een kippenvelmoment om de twee Bredase dance-grootheden samen achter de draaitafel zien staan.

