Gluren bij de Buren komt terug in Breda en jij kunt je aanmelden

Even uit het koppie en in het lijfje: kinderyoga wordt steeds populair­der

BREDA - De populariteit van yoga is in ons land kent al een aantal decennia groeiend. Balans tussen lichaam en geest, innerlijke rust en meditatie als tegenhanger van de gejaagdheid van het alledaags bestaan. De – letterlijk – jongste vorm van yoga, die op steeds meer plekken aangeboden wordt, is kinderyoga. We kijken mee hoe zo’n sessie gaat.