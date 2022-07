Gluren bij buren ongepast? Diana vindt het dit keer geen probleem: ‘Met muziek, helemaal leuk’

In de Bredase wijk Heuvel verwelkomt Diana Smiers haar buren in de tuin. ,,Hallo”, ik ben Mieke”, zegt een van de bezoekers bij binnenkomst. ,,We komen gluren.” Met zichtbaar plezier verwijst Smiers haar gasten naar de bar waar ze koffie, thee en koekjes klaar heeft staan. ,,Straks schenken we ook nog een wijntje, maar dat vind ik om een uur nog wat te vroeg”, zet ze erbij.

Enorme tuin

Binnen of buiten

Even lijken een aantal donker ogende wolken roet in het eten te willen gooien. Het blijft gelukkig droog. Gluren bij de buren is ontstaan in Amersfoort in 2008. Sinds 2012 is het evenement uitgewaaierd naar de rest van het land. Voorheen werden de binnen- en buitenbezoeken gescheiden in twee aparte evenementen. Gluren bij de buren deed je binnen, Struinen door de tuinen gebeurde vanzelfsprekend buiten. Dit jaar is er gekozen voor één evenement waarbij deelnemers zelf bepalen of ze dat binnen of buiten houden.