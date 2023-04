Glas- en blikverbod Breda pakt eigenlijk best goed uit: ‘Complimenten aan de feestvierders’

met video Man die in Valkenberg­park Breda werd gevonden stierf natuurlij­ke dood

BREDA - In het Valkenbergpark in het centrum van Breda is dinsdagmiddag een overleden man aangetroffen. De politie laat weten dat de man aan een natuurlijke dood is overleden. Dat blijkt uit een schouw die woensdagochtend is afgerond.