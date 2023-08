Ginnekense kermis krabbelt op na jaar afwezigheid: ‘Gratis festivals hebben het steeds lastiger’

Helft van de straten in Breda heeft nu ledverlich­ting, maar kosten stijgen

PRINSENBEEK - Met de installatie van ledlampen in park Over-Bos in Prinsenbeek is de gemeente Breda halverwege het langlopende project om de straatverlichting te verduurzamen. Domper is het groeiende kostenplaatje. ,,Maar de veiligheid staat voorop.”