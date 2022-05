Gezamenlijke actie in de pen in driehoek Wroclaw-Lviv-Breda: groot tekort aan medische hulp

BREDA - Breda gaat samen met de Poolse zusterstad Wroclaw en de stad Lviv in Oost-Oekraïne onderzoeken of een gezamenlijke hulpactie mogelijk is. Het is een vervolg op een driedaags werkbezoek begin april door een Bredase delegatie aan zusterstad Wroclaw, onder aanvoering van wethouder Boaz Adank (VVD).

Tijdens het werkbezoek aan Wroclaw is gesproken over een mogelijke samenwerking met Lviv, dat weer een zusterstad is van Wroclaw. Lviv, waar dinsdagavond nog explosies werden gemeld, vangt 200.000 vluchtelingen op uit eigen land, dagelijks komen daar enkele duizenden mensen bij.

Vanwege het grote aantal gewonden, is er een tekort aan medische hulp. Ook de economie ligt stil door de invasie.

Contact

Op 28 april was er via een online call contact tussen de drie steden. De komende weken, zo meldt burgemeester Paul Depla in een raadsbrief, moet de samenwerking gestalte krijgen. Breda besloot eerder na het bezoek van de wethouder aan Wroclaw, sinds 1991 zusterstad van Breda, een luchtbrug te openen voor hulpgoederen.

De Poolse stad ligt zo’n 400 kilometer van de Oekraïnse stad Lviv en vangt zo’n 100.000 Oekrainse vluchtelingen op, wat een behoorlijke impact heeft op de Poolse stad (650.000 inwoners).

Breda Maakt Mij Blij

Na het bezoek aan Wroclaw is besloten de inzamelingsactie Breda Maakt Mij Blij een vervolg krijgt. Een benefietdiner in het Chassé Theater waar bedrijven en particulieren op kunnen inschrijven is niet doorgegaan.

De gemeente krijgt veel vragen van Bredanaars die geld hebben ingezameld of spullen willen afgeven. ,,Wij houden website www.bredavooroekraine.nl up to date met de spullen die we goed kunnen gebruiken.”