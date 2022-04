Geschokte burgemeester Depla wil breder onderzoek na steekpartij Den Hey-Acker: ‘Traumatisch incident’

met video Fietser gewond bij aanrijding Koningin Emmalaan in Breda

BREDA - Een fietser is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een auto op de Koningin Emmalaan in Breda. Het kruispunt tussen de Koningin Emmalaan met de Ginnekenweg was korte tijd afgezet.

15 april