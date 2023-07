Interview Wim Hendriks kijkt uit naar jubileum Zolderteja­ter: ‘Het amateurto­neel in Oosterhout is van hoog niveau’

OOSTERHOUT - Hij staat vijf keer per dag in De Efteling als stuntperformer en regisseert daarnaast als zelfstandig theatermaker de jubileumvoorstelling van het Zoldertejater in Oosterhout. Dat bestaat dit jaar 75 jaar.