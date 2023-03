Gereedschap, diesel én bier gestolen: weer elf trucks opengebroken in Terheijden

Topklasse vrouwen Avontuur in de topklasse zit er bijna op voor DSE Vrouwen: ‘Maar de rek is er nog niet uit’

Na de 6-1-nederlaag in november in Assen is DSE er niet in geslaagd om sportieve revanche te nemen. Thuis werd ditmaal met 0-1 verloren. Met vier schamele puntjes was deze competitie te hoog gegrepen voor DSE, maar het was zondermeer een mooi avontuur.