Gemengde reacties op verbouwplan Galderse Meren: ‘Je wilt gewoon een volledig rondje kunnen maken’

Sport­school­ei­ge­naar wil zaak terug na vondst henneptop­pen: 'Ik blijf met enorme schuld achter’

ZUNDERT - Na de vondst van een halve kilo henneptoppen in april vorig jaar verliest de eigenaar van sportschool Anytime Fitness in Zundert zijn zaak. Hij voelt zich in de steek gelaten door zijn verhuurder.

26 januari