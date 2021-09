‘Geldhond’ vindt 270.000 euro in opslaglocatie in Breda

Het was de laatste box die door handhavers van de gemeente, politieagenten en Douane gecontroleerd werd, maar wel eentje met een enorme waarde dus. Het geld is in beslag genomen, de recherche doet onderzoek naar waar het geld vandaan komt.

In totaal werden er in Breda zo’n 746 boxen gecontroleerd. De controle was speciaal opgezet in samenwerking tussen de gemeente, politie, Douane en de NSSA (branchevereniging van verhuurders van opslagruimten). Burgemeester van Breda, Paul Depla, reageerde tevreden over de vele controles en de vondsten. ,,Wederom tonen we aan dat we met deze acties kunnen tegengaan dat opslagruimten voor criminele doeleinden gebruikt worden.”