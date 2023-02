Gegenpressing | NAC-organisatie laat steken vallen, winteraankopen renderen en verontwaardigde Gerbrands

In de nieuwste aflevering gaat het niet alleen over de wedstrijd, maar ook wordt er teruggeblikt op de vorige podcast, opgenomen op de Club van 1912-avond in het Chassé Theater in Breda. Uiteraard komt dan ook de prijs van beste KKD-podcast ter sprake en de uitreiking van de landelijke Voetbalpodcastawards, waar het trio zaterdag bij aanwezig was.

Het gaat over (het persbericht over) Velanas, die bezig is aan zijn laatste maanden bij NAC en of hij wel of niet de penalty's moet blijven nemen. Ook komt nieuwe aanwinst Cuco Martina ter sprake. Dit en veel meer in de 34ste aflevering van dit seizoen.