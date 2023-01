Geen 6,5 jaar cel voor Bredase chauffeur van cocaïnetransport, maar meteen vrijspraak

‘Door uitgere­kend de ‘bekende voetballer’ níet op te knopen, leidt Iran de aandacht af’

Amir Reza Nasr-Azadani is een bescheiden Iraanse profvoetballer. De verdediger speelt voor Tractor SC, de huidige nummer zes van de hoogste Iraanse voetbalklasse. Maar stelt u zich vooral niet te veel voor van dat betaalde voetbal in deze ‘nucleaire-sharia-boevenstaat’, veel voetbalmiljonairs lopen er in Iran niet rond.

14 januari