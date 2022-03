Gebrek aan vrijwilligers betekent einde van Boerendag Rijsbergen

Nieuwe verklaring in Bredase moordzaak: de waarheid of een wanhoops­daad?

BREDA – Op het aller- allerlaatste moment komt Azzedine A. maandag in hoger beroep met een nieuwe verklaring over de moord op Soufian Zouagh. De strafeis heeft zelfs al geklonken: 20 jaar cel. Maar hij zou al die tijd onschuldig zijn geweest. Of trekt hij zijn laatste troefkaart uit zijn mouw?

7:00