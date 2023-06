Ganzen zijn onderdeel van bezoek aan rustige Asterdplas: ‘Ik zit in het zand, op het gras is het veel erger’

Volle bak in de zon zonder zonnebrand: ‘Ik ben wel verbrand, ja, maar daar krijg je een bescherm­laag­je van’

Het is deze weken bloedheet met veel zon. Logisch dat mensen verkoeling zoeken, bijvoorbeeld bij de Galderse Meren. Maar die zon is niet alleen maar fijn. Zo moet de Reddingsbrigade geregeld mensen helpen die onwel worden door hitte. Om dat te voorkomen, is het advies om goed te drinken, vaak te smeren en geregeld de schaduw op te zoeken. Doen mensen dat ook?