Game-studenten verlaten Breda massaal na afstuderen, dus komt er een Game Hub

Er zijn weinig game-opleidingen die wereldwijd zo goed staan aangeschreven als de Breda University of applied sciences, de BUas. In de Europese Top 5 van beste gamescholen staat de Bredase opleiding zelfs op de tweede plaats.

Elk jaar studeren er zo’n 150 studenten af, waarna ruim negentig procent uit Breda vertrekt naar gamebedrijven in binnen- en buitenland.

Lede ogen

Dat massale vertrek zien de gemeente Breda en de provincie Brabant met lede ogen aan. Ze willen juist dat een substantieel deel van de afstudeerder in de stad blijft. Dat is goed voor de verdere ontwikkeling van de regionale game-bedrijvigheid. Breda profileert zich sinds 2019 namelijk als ‘internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit’.

Om de stad aantrekkelijker te maken voor afgestudeerde gamers hebben BUas, gemeente en provincie 13,4 miljoen euro opzij gezet. Een belangrijk deel daarvan, 5,6 miljoen euro, wordt door de BUas geïnvesteerd in de ontwikkeling van een Game Hub. Dat is een nieuw onderwijs- en onderzoekscentrum dat onderdeel wordt van de campus in Brabantpark. BUas en bedrijfsleven gaan daar onder meer samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe gametechnologie.