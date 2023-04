Frans vindt bij zoektocht naar kunstenaar Stefanoff plots zijn eigen familie terug

met video Veel schade na botsing met twee auto’s in Breda

BREDA - Twee auto’s zijn woensdagavond gebotst op de kruising van de Zinkstraat met de Tinstraat en de Koperstraat in Breda. De schade is flink, de weg was bezaaid met brokstukken. Een van de auto’s is door een hek van een bedrijf heen gereden.