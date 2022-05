Flinke brand in flatgebouw Breda, twee appartementen beschadigd

Scooter­rijd­ster gewond aan been bij botsing met auto in Breda

BREDA - Een scooter is donderdagmiddag gebotst met een auto op het kruispunt van de Zuilenstraat met de Ettensebaan in Breda. Daarbij is één van de twee vrouwen die op de scooter zat gewond geraakt aan haar been. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

12 mei