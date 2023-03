Flink meer aanmeldingen Mencia Sandrode in Zundert: ‘Leerlingen komen steeds vaker uit Etten-Leur en Breda’

Nederland­se politie looft 200.000 euro uit voor cruciale tip in zoektocht naar drugscrimi­neel ‘Bolle Jos’

De internationaal gezochte Jos ‘Bolle Jos’ Leijdekkers duikt volgens de Nederlandse politie wel eens op in onze contreien. Zijn naam viel vorige week nog naar aanleiding van een foltering van een drugscrimineel in Poppel (Turnhout), bij wie ‘Dief’ in het voorhoofd was gekerfd. Wie de gouden tip heeft die naar Bolle Jos leidt, heeft recht op 200.000 euro tipgeld.