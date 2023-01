Flink besparen door warmtescan van huis: ‘Mijn ogen zijn opengegaan’

Feestelij­ke start jubileum­jaar harmonie St. Caecilia

BAVEL - Harmonie St. Caecilia in Bavel heeft haar jubileumjaar afgetrapt met een drukbezocht nieuwjaarsconcert in De Tussendur. Voor veel dorpsbewoners was het, naast een feestelijke en muzikale middag, ook de eerste kennismaking met het tijdelijke onderkomen voor verenigingen.

8 januari