Film en wandeling over Poolse bevrijders Breda

Bredase horeca bezorgd over agressieve stappers: ‘De jeugd lijkt soms van god los’

BREDA - Nadat het centrum van Breda is opgeschrikt door twee steekpartijen klinkt de roep om extra maatregelen, zoals vaker preventief fouilleren. De horeca vraagt zich af of dit helpt: ,,We moeten iets doen aan die korte lontjes.”

8 september