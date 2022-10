Fietser raakt zwaargewond bij verkeersongeluk in Breda: traumahelikopter geland

Intimida­tie in Breda wordt agressie­ver: ‘Een man maakte foto’s van me en volgde me tot aan mijn werk’

BREDA - Straatintimidatie wordt agressiever in Breda. Dat blijkt uit meldingen van het meldpunt intimideermijniet.nl in het eerste halfjaar van 2022. ,,Het lijkt of mensen na de coronatijd opnieuw moeten worden opgevoed over wat normaal is.”

27 oktober