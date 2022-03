Festivalbranche kijkt uit naar de zomer, maar zucht onder personeelstekort: ‘Niets mooier dan events’

Dat VVD, D66 en PvdA in Breda verder gaan lijkt een inkopper­tje, maar is dat wel zo?

BREDA - In een chique kamer op het stadhuis, met uitzicht op de Grote Markt, voert ‘verkenner’ Bart van ‘t Wout gesprekken met de elf partijen die een plekje in de raad van Breda hebben gewonnen. Zijn doel: een meerderheid vinden in de 39 zetels tellende volksvertegenwoordiging, zodat er een stabiele coalitie ontstaat.

24 maart