Festival PopMonument 2022 presenteert eerste namen in Breda

Het ooit in Bergen op Zoom begonnen festival werd vorig jaar voor het eerst gehouden in Breda. In samenwerking met Poppodium Mezz presenteert PopMonument in diverse historische, monumentale locaties een breed programma met muziek en kunst. Vorig jaar waren er optredens in de Grote Kerk, het oude Stadhuis, de Waalse Kerk en poptempel Mezz. Dat laatste is een relatief nieuw gebouw, maar deels wel degelijk een monument: de vroegere officiersmess van de Chassékazerne.