Femke Bol rent alsof ze onderweg van school naar huis even een wereldrecord meepikt

Openharti­ge en herkenbare gesprekken tijdens ‘Lust Liefde Leeftijd: de talkshow’ in Teteringen

TETERINGEN - Hoe praatte men over seks en liefde in de jaren 40, 50, 60 en 70? En hoe kijken tieners er nu naar? In de talkshow ‘Lust Liefde Leeftijd’ in Teteringen komen de 65-plussers aan het woord.