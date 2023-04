Feestje bij Club Kruimel is voor iedereen, al moet de koning verstek laten gaan

NAC zoekt komende zomer de supporters op met duels in vijf verschil­len­de dorpen

Acht jaar nadat Prinsenbeek voor het laatst werd aangedaan, is NAC over vier maanden weer eens te gast op sportpark De Heikant. Beek Vooruit is één van de vier regionale amateurteams waartegen NAC oefent in aanloop naar het nieuwe seizoen.