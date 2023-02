Familie van Ergün is veilig in Gaziantep: ‘Maar ik houd mijn hart vast’

Derde divisie Windstoten doen Baronie voor rust de das om: ‘Was gewoon niet goed genoeg’

De wind speelde een belangrijke rol in de met 5-3 verloren wedstrijd van Baronie in Den Haag. Zoals vaker dit seizoen viel het voor de Bredanaars meermaals de verkeerde kant op en de tikken die de ploeg moest incasseren, kwam het niet meer te boven. In plaats van een tik uit te delen aan Quick, ziet Baronie de concurrentie verder uitlopen.

5 februari