Familie Engel is gemeente Zundert te slim af: veiling camping Fort Oranje voorlopig van de baan

En dat terwijl het er vorig jaar nog zo rooskleurig uitzag voor de gemeente Zundert. De rechter had in de zoveelste rechtszaak rond Fort Oranje geoordeeld dat de ontruiming van de camping in 2017 niet onrechtmatig was. De claim van de familie Engel - waarvan vader Cees recent overleed - en zakenpartner Jeroen Pols, dat de gemeente haar boekje te buiten was gegaan bij het verjagen van de eigenaren en de bewoners, werd afgewezen.