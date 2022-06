Expositie en mini-documentaire jonge kunstenaar Mees van de Voren

Bredanaar (48) rijdt op agenten af in Breda en gaat ervandoor, na achtervol­ging aangehou­den

BREDA - Een 48-jarige bestuurder uit Breda reed zaterdagmiddag op twee agenten af bij de Asterdplas aan de Rietdijk in Breda. De twee agenten sprongen op tijd weg waarna de auto met hoge snelheid ervandoor ging. De agenten zette de achtervolging in en hielden de man even later aan op de Elzenbroek in Breda, nadat hij de controle over het stuur verloor.

29 mei