Exclusieve Disneywinkel in Hoogstraten: ‘Wat je niet in onze winkel vindt, gaan we halen in Disneyland’

Bewoners worden gek van schreeuwen­de scholieren, gemeente noemt dat ‘passende overlast’

BREDA - Gek worden ze ervan, de buren van een brandgang in Teteringen. Schreeuwende scholieren en troep die over de schutting wordt gegooid. Toch grijpt de gemeente Breda niet in: ,,Deze overlast is niet onaanvaardbaar.”

21 oktober