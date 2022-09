Even voor top-dj spelen bij Onstage Experience in Breda compleet met champagnedouche

BREDA - Tiësto en dj Dannic zijn al komen kijken. De Bredase dj’s steunen het dance-initiatief Onstage Experience aan de Ginnekenstraat. Daar kunnen bezoekers even in de huid kruipen van een top-dj en een eigen dancenummer maken.

Dj Dannic: ,,Breda mag trots zijn op zijn dancescene en de vele top-dj’s die hier vandaan komen. Dit project sluit daar perfect bij aan.” Bij Onstage Experience kunnen liefhebbers, net als een echte dj, een dancetrack in elkaar zetten, stoere en grappige foto’s laten schieten voor de eigen instagrampagina en filmpjes maken voor TikTok. Initiatiefnemer William Watts (30) schat in dat de foto’s en filmpjes een grote aantrekkingskracht zullen hebben.

Champagnedouche

Watts: ,,Het gaat er bij Onstage om dat je ervaart wat het betekent om een dj te zijn. Daarnaast spelen foto’s voor de bezoekers van Onstage een belangrijke rol. Mensen staan op sommige locaties in de rij om een foto van zichzelf te schieten. Ik denk dat bezoekers het ook leuk vinden om foto’s te hebben van zichzelf als een succesvolle dj.”

,,Dan moet je bij ons zijn, want we hebben mooie decors, een studioruimte, een kleedkamer met champagnedouche en dj-booth en natuurlijk een virtueel juichend publiek. En de foto’s worden volledig automatisch genomen en direct naar je mailbox gestuurd. Je hoeft alleen maar even te poseren.”

Quote Ik heb voor Onstage een megamix gemaakt waarin de stijl van acht Bredase dj's te horen is Dj Dannic

De attractie in de Ginnekenstraat 88A gaat 15 september open. Overal wordt nog getimmerd, worden lichtbakken bevestigd, en decoratie aangebracht. Dj Dannic, Daan Romers, heeft de muziek gemaakt waar bezoekers mee aan de slag kunnen.

Breda Mash-up

Dannic: ,,Je kunt in de studiokamer je eigen dancetrack maken. Er zijn verschillende stijlen, drumritmes en baslijnen beschikbaar; daar kun je alle kanten mee op. Ik heb ook een megamix gemaakt waarin de stijl van acht Bredase dj’s te horen is.” Watts: ,,een Breda mash-up. We gaan Breda in het zonnetje zetten.”

Een vergelijkbare attractie als Onstage Experience is er niet, maar volgens Watts sluit het idee aan op allerlei belevingsprojecten. Watts: ,,Denk aan een escaperoom. Een plek waar je niet alleen komt kijken, maar waar je ook aan de slag moet. In Amerikaanse musea is dat een trend. Zoiets doen wij ook, maar dan met dance en dat bestaat nog nergens.”

Quote Wij hopen dat bezoekers hun foto’s van Onstage gaan delen William Watts, Onstage Experience Breda

Parkeergarage

Watts werkte eerder bij de Efteling en als decorbouwer voor een bedrijf dat decors aan de studio’s van Disney leverde. Watts: ,,Ik zat in die tijd al na te denken over attracties die aansluiten op het uitgaansleven. De Ginnekenstraat past daar goed bij. Vlakbij restaurants, clubs, cafés en een parkeergarage om de hoek.”

Groei

Watts beseft dat hij zijn nek uitsteekt met dit project. Met een lening van het Leisure Ontwikkelingsfonds Brabant, geld van investeerders, crowdfunding en een subsidie van de gemeente haalde Watts 1,2 miljoen euro op. De organisator verwacht 45.000 bezoekers per jaar. Watts: ,,We mikken op een rustige groei. Er komt geen grote reclamecampagne. Je wordt overal al bedolven onder reclame. Daar kijken mensen niet meer naar. Wij hopen dat bezoekers hun foto’s van Onstage gaan delen, dan willen andere mensen dat ook. Zo werkt het tegenwoordig.”

