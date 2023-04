Eva en Emma gaan als transgender gewoon de kroeg in: ‘Maar dat tutupakje gaf rumoer’

Eerste asielzoe­kers aangekomen bij Breepark: ‘Beter sobere opvang dan op straat slapen’

BREDA - De eerste 32 asielzoekers zijn donderdagmiddag aangekomen in Breepark in Breda. Het gaat om zeer sobere opvang in een grote hal van Breepark. ,,Het was dit of op straat slapen.”