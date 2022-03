Eus Akyol en Simone Atangana Bekono te gast in literair-cultureel programma: Books on Tour

Books on Tour is een reizend evenement rond boeken. Eerdere edities werden gehouden in Eindhoven en Amersfoort. De aflevering in Breda is een initiatief van de Stichting Bevordering Lees- en Schrijfplezier (BLSP) in samenwerking met bibliotheek De Nieuwe Veste, boekhandel Van Kemenade & Hollaers en De Vrije Uitgevers.