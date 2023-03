Etten-Leur springt financieel bij om verhuizing Voedselbank mogelijk te maken

Er is geruime tijd gezocht naar een nieuw onderkomen voor de Voedselbank. Gekeken is naar maatschappelijk vastgoed, maar niets bleek vrij of geschikt voor deze organisatie. En soms ook bleken omwonenden of gevestigde ondernemers niet op de komst van een Voedselbank te wachten.

Overbruggen

De Voedselbank is nu aangewezen op de reguliere (commerciële) huurmarkt voor bedrijfspanden. Die huurprijzen kan ze niet betalen, althans nu niet. Om die reden heeft de gemeente gezegd in te springen mocht er een gat in de huursom te overbruggen zijn.

Niet bekend

,,We doen dit tot een maximaal bedrag, voor maximaal 3 jaar. De bijdrage wordt in 3 jaar naar 0 afgebouwd. Het precieze bedrag maken we niet bekend, om te voorkomen dat een verhuurder zijn huurprijs verhoogt aan de hand van deze informatie", zegt een gemeentewoordvoerster.

De Voedselbank is nu nog gevestigd in een pand aan de Florijnstraat in Etten-Leur. Daar worden ook pakketten uitgegeven voor inwoners van Zundert.