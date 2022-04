Erwtensoep en worstenbroodjes zijn succesnummers, maar het is nog te vroeg voor borsjtsj

video Saskia stelde haar huis in Breda open voor Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Er is geen einddatum afgespro­ken’

Je huis en hart openstellen voor vreemdelingen in nood. De Bredase Saskia Wijdoogen en haar gezin hoefden er niet lang over na te denken en deden het. Sinds vorige week vrijdag wonen er een moeder met een 14-jarige tienertweeling uit de Oekraïne bij hun in.

29 maart