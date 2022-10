Enorme rookwolken bij grote brand in hooischuur in buitengebied Prinsenbeek

Een muzikaal oorlogsver­haal in een grimmige Bredase loods

BREDA - Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 107.000 Nederlandse Joden afgevoerd naar concentratiekampen. Slechts vijfduizend van hen kwamen terug. Hun huizen waren intussen vaak verkocht, de inboedels verdwenen. Over die onteigening gaat Pianostemmen van TG Goed Gezelschap. Deze theatergroep is opgericht door de in Breda opgegroeide acteur Klemens Patijn (45).

