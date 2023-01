Energiecoach: ‘Die oude vriezer van tante Mien kost misschien wel duizend euro per jaar’

Meer sterfgeval­len dan geboortes, toch meer inwoners in de regio Breda

BREDA - Alle gemeenten in de regio Breda hadden in 2022 meer inwoners dan het jaar ervoor. Dat wordt vooral veroorzaakt door verhuizingen en immigratie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen Breda had nog een positief geboortecijfer, zij het nipt.

6 januari