‘Elke euro voor kinderopvang verdien je dubbel en dwars terug’; directeur van Kober wil bredere steun

Ben je op tijd voor de aftrap van Oranje, of ligt de baas dwars?

BREDA - Over een week begint het WK voetbal. De eerste afspraken om met vrienden te kijken, worden gemaakt. Maar lukt het om om 17.00 uur voor de eerste wedstrijd in het oranje voor de buis te zitten? Mag je wat eerder stoppen van de baas of kijk je samen met collega's?

14 november