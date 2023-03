Eindelijk lijkt er een oplossing in zicht voor de verkeersoverlast aan het Lichttorenhoofd

indebuurt.nl Joost en Niels openen vintagepop-up store: 'Hier haal je net iets andere spullen'

Vintage shoppen: je kunt er bijna niet meer omheen. Het is een stuk goedkoper dan alles nieuw halen en het is nog duurzaam ook. Dat is voor de Bredase ondernemers Niels en Joost een goede reden om een vintagepop-upstore te starten in Breda.